حملة غضب وتعاطف بعد ظهور الفنان يوسف فوزي وهو مصاب بالشلل الرعاش

حملة غضب شديدة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور الفنان المعتزل يوسف فوزي من خلال لقاء مصور، عرض بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وظهر فوزي وهو في حالة صحية سيئة؛ حيث إنه مصاب بمرض الشلل الرعاش، الذي زاد بشكل كبير وجعله لا يتحكم في حركات يديه، هذا بجانب عدم قدرته على الحديث بشكل منتظم وسليم.
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وأكد البعض أنه كان لا بد ألا يظهر يوسف فوزي وهو بهذه الحالة الصحية السيئة؛ نظراً لكونه فناناً يتمتع بحب الملايين، كما أن حالته الصحية قد أحزنت الكثير وجعلتهم يتعاطفون معه.
وتحدث يوسف فوزي خلال اللقاء عن حزنه واكتئابه بسبب عدم سؤال أحد عليه، وبسبب الوحدة التي يعيشها بعيداً عن الأضواء.
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