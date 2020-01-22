والد العريس يهرب مع والدة العروس .. والنتيجة إلغاء حفل الزفاف

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 03:53 مساءً - نشرت صحيفة ” تايمز أوف إنديا ” الهندية واقعة قيام عروسان من ولاية غوجارات الهندية بإلغاء حفل زفافهما والذي كان من المقرر إقامته في شهر فبراير المقبل وذلك بعد هروب والد العريس البالغ من العمر 48 عاما مع والدة العروس البالغة من العمر 46 عاما .

وأشارت الصحيفة إلى أن والد العريس ووالدة العروس كانا جيرانا من منطقة كاتارغام في مدينة سورات الهندية ويعرفان بعضهما البعض منذ أن كان أبناؤهما أطفالا .

وإنهما اختفيا في يوم 10 من شهر يناير الجاري بعد أن شوهد الأب لآخر مرة في منطقة كترغام .. بينما شوهدت الأم لآخر مرة وهي تغادر منزلها في مدينة نافساري بولاية غوجارات الهندية .

وتقدمت أسر كلا الوالدين ببلاغ للشرطة عن فقدانهما .. وأفاد أحد أقربائهما بإنهما كانا يعرفان بعضهما البعض منذ سنين طويلة وكان بينهما في السابق علاقة حب قديمة .. وأكد أصدقاء مقربون منهما أنهما كانا على علاقة قبل أن يختفيا .