أوزي أوزبرن نجم "بلاك ساباث" يصاب بباركنسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مغني فرقة الروك "بلاك ساباث" السابق، أوزي أوزبرن، الثلاثاء، إصابته بمرض باركنسون.

وأجّل المطرب كل حفلات جولته في أبريل/نيسان 2019، وأوضح، في بيان وقتها، أنه يتعافى من إصابته "بنوبة التهاب رئوي".

وقال المغني الأسطوري، لبرنامج "جود مورنينج أمريكا"، إن حالته شخّصت بعد تعرضه لسقطة في 2019؛ ما أجبره على الخضوع لجراحة في الرقبة، وهي عملية أدت أيضا إلى إلحاق ضرر بالأعصاب.

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وأوضح: "شكّل الأمر تحديا كبيرا بالنسبة إلينا كلنا"، مضيفا أنه أراد أن يبدد الشائعات التي تفيد بأنه على فراش الموت وتابع: "أنا بعيد عنه".

وقال: "أشعر بتحسن الآن بعدما عرفت أنني مصاب بمرض باركنسون، آمل في أن يبقى المعجبون بجانبي لأنني في حاجة إليهم"، ولفت إلى أنه كان يتناول مجموعة كبيرة من الأدوية للتعافي لكنه يتطلع إلى القيام بجولات غنائية مجددا.

ولاحقا نشر المغني على حسابه في موقع "تويتر" كلمات من إحدى أغنيات ألبومه المقبل.