فيديو.. عبدالله بن مساعد يعدد أسباب نجاح تجربته مع شيفيلد يونايتد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عدد الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد، أسباب نجاح تجربته مع النادي الإنجليزي.

ويحتل نادي شيفيلد يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 33 نقطة بعد مرور 23 جولة، بفارق 6 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال بن مساعد في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "الاستثمار في الرياضة بشكل عام يحتاج إلى خبرة، حيث توجد به بعض المزايا وبه مخاطر أيضا، أحمد الله على نجاح تجربتي، دائما أحرص على ضم فريق عمل ممتاز في كل تجربة أخوضها ونتعاون معا، وفي الغالب هذا يحقق النجاح".

وأضاف: "أنا لا أحب التحدث عن النجاحات السابقة لأن الرياضة صعبة ودائما يجب أن تفكر في التحدي القادم، الآن نفكر كيف نستمر في هذا النجاح، وهذا سيكون عمل صعب للغاية، ولكنه سيكون شغلنا الشاغل ليلا ونهارا".

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وتابع: "بالفعل نحن الآن ضمن أقل فريقين للنفقات ضمن البريميرليج، وهذا تحدٍ صعب لأن طبيعة الصناعة التي نحن فيها كلما زادت النجاحات زادت الرواتب والتكاليف، ولكي تستمر في تحقيق شيء عليك البحث عن لاعبين جدد بتكلفة أقل من أجل الاستمرار".

وشدد مالك نادي شيفيلد: "التكلفة الأكبر على النادي تكمن في الاختيار الخاطئ للمدرب، لأنه ينتج عنه اختيار لاعبين بشكل خاطئ، وتستمر الدائرة فترة طويلة، والآن نرى جميعا ما يحدث في مانشستر يونايتد وكيف يعاني عقب رحيل السير أليكس فيرجسون، كم تعاقد مع مدربين ولاعبين جدد، فهو أكثر نادٍ قام بالإنفاق ولم يحقق النتائج المطلوبة".

وواصل: "عندما تجد المدرب الممتاز عليك أن تمنحه الدعم وتصبر عليه طوال فترات الارتفاع والهبوط، لأن الرياضة لا تسير دائما نتائجها في خط مستقيم، وعليك ألا تتأثر بالإعلام والجمهور الذي تتحكم فيه العاطفة بعض الوقت، إذا كنت ترى أن الأمور تسير بشكل صحيح يجب أن تدعم المسيرة".

واختتم: "البريميرليج الدوري الأصعب في العالم، ونحن محظوظون بعدم وجود إصابات كثيرة خلال الموسم الحالي، لكن التحدي مستمر، لا بد أن نعمل بشكل مستمر".