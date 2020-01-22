قصة الملكة إليزابيث.. الموسم الثالث من "ذا كراون" يحقق 21 مليون مشاهدة

حقق الموسم الثالث من مسلسل "ذا كراون The Crown"، الذي يستعرض قصة حياة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، أكثر من 21 مليون مشاهدة في أول شهر من عرضه، عبر منصة البث التلفزيوني "نتفليكس".





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المسلسل الذي يستعرض السيرة الذاتية لملكة بريطانيا حقق أكثر من 73 مليون مشاهدة منذ بدء عرضه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 على "نتفليكس".







وفي حين لا تكشف الشركة الرائدة في الخدمة الترفيهية عن الأرقام المتعلقة بكل ما تعرضه، يعتقد أن مسلسل "ذا كراون" واحدًا من أشهر مسلسلاتها.

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وأوردت الصحيفة البريطانية أن المسلسل الوحيد الآخر الذي كشفت نتفليكس الأرقام المتعلقة بمشاهداته كان "أورانج إذ ذا نيو بلاك" أو "البرتقالي هو الأسود الجديد"، الذي شاهده نحو 105 ملايين على مدار مواسمه الستة.





وشهد الموسم الثالث من مسلسل "ذا كراون"، الذي بدأ عرضه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، انفصال كلير فوي، التي أدت دور الملكة إليزابيث الثانية، وحلت محلها النجمة أوليفيا كولمان، كما حلت هيلينا بونهام كارتر محل فانيسا كيربي في دور الأميرة مارجريت، وتوبايس مينزيس في دور دوق إدنبرة بدلا من مات سميث.





وقال تيد ساراندوس المسؤول عن المحتوى في نتفليكس إن 73 مليون أسرة حول العالم جعلوا من "ذا كراون" جزءًا من روح العصر الثقافي العالمي، مؤكدًا أنه بفضل المعد والكاتب بيتر مورجان والممثلين المذهلين وطاقم العمل ازدادت شعبية العمل مع كل موسم.



