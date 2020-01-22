فانيسا هادجنز في عشاء رومانسي بعد أيام من انفصالها عن حبيبها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت الممثلة الأمريكية "فانيسا هادجنز" قد صدمت محبيها مؤخرا بخبر انفصالها عن الممثل والمغني أوستن باتلر، بعد علاقة حب طويلة دامت 9 سنوات، خاصة أنهما شكلا ثنائيا محببا بين الكثيرين.

ومع ذلك، يبدو أن فانيسا (31 عاما) سرعان ما تخطت أزمة انفصالها عن أوستن (28 عاما)، وبدأت بالفعل في البحث عن شريك جديد.

فبعد أسبوع واحد من انفصالها عن حبيبها، رصدت عدسات الباباراتزي فانيسا تستمتع بموعد عشاء رومانسي على أضواء الشموع، مع لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير كايل كوزما.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت فانيسا وكايل (24 عاما) في مطعم "ليليا" بنيويورك أمس الثلاثاء، يمضيان وقتا ممتعا في أجواء رومانسية على أضواء الشموع.

بدت فانيسا في غاية الارتياح والسعادة ولم تفارقها الابتسامة برفقة كايل، والذي بدا سعيدا أيضا، وكانت إطلالة فانيسا بسيطة وجذابة؛ إذ ارتدت سترة ذات رقبة عالية باللون البني واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع مع مكياج قوي وأقراط براقة، بينما ارتدى كايل معطفا بلون التان وظهر بشعر أشقر.

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وكانت فانيسا في نيويورك خلال الأيام القليلة الماضية، والتقت بكايل في يوم عطلته، حيث يعد من أبرز لاعبي فريق "لوس أنجلوس ليكرز" الشهير.

يأتي لقاء كايل وفانيسا المثير للانتباه، بعدما رُصدت الممثلة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي أثناء حضورها إحدى مباريات فريق كايل، "لوس أنجلوس ليكرز"، وكانت في قمة الحماسة، وكان ذلك قبل يوم واحد من اندلاع أخبار انفصالها عن "أوستن".

وحاليا، من المقرر مشاركة كايل في مباراة جديدة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ومن المتوقع أن تحضرهما فانيسا.

وبالإضافة إلى ما يثيره هذا اللقاء بشأن ارتباط كايل وفانيسا، يجدر بالذكر أن نجم كرة السلة الأمريكي، ارتبط اسمه بعدة نجمات؛ إذ سبق وتم تداول أخبار عن وجود علاقة بينه وبين كيندال جينر والعارضة كاتيا اليز.

وفيما يتعلق بفانيسا، يأتي أحدث ظهور لها بعد فترة وجيزة من انفصالها عن "أوستن"، والتي دائما ما كانت تتحدث عن كون علاقتها معه مثالية وأنها تتميز بالاحترام والتقدير المتبادل بينهما، وفي حين كشفت مصادر مجهولة ان النجمة صرحت لأصدقائها بالانفصال، إلا أن السبب وراء ذلك لا يزال لغزا محيرا حتى الآن.