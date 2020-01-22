مراد يلدريم بعد ثاني حلقات "رامو".. يكشف عن هذه "المؤامرة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُرضت يوم أمس الحلقة الثانية من مسلسل "رامو"؛ إذ يعود الفنان التركي مراد يلدريم للتلفزيون بعد فترة من الغياب، فيما حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية جدا، متفوقا على عدد من المسلسلات المعروفة بعد عرض الحلقة الأولى.

وغرد الفنان التركي يوم أمس بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل عبر حسابه في تويتر قائلا: "ليلة أمس حصل شيء مثير جدا للاهتمام! تم حظر هاشتاق #Ramo على تويتر! في حين ثبت من خارج البلاد أن الهاشتاق في ارتفاع داخل تركيا، إلا أنه تم منع وحظر ظهور ذلك من داخل تركيا! الدليل والإثبات في الأسفل. وأنا مدين لمشاهدينا الذين جعلونا ننال المرتبة 1 في الريتينج"، وأرفق الفنان التركي التعليق بصور تؤكد ما قاله حسبما وصلته من متابعيه.

هذا وحققت الحلقة الثانية والتي عُرضت يوم أمس نسبة مشاهدة عالية وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مؤكدين أن عودة يلدريم إلى الدراما جاءت قوية جدا من خلال هذا العمل.

Advertisements

ويجسد يلدريم في المسلسل شخصية "رمضان" والملقب بـ"رامو" وهو شخص طيب القلب جدا، لكنه يملك بعض الطباع الحادة والصعبة وهو شخصية محبوبة بشكل كبير في الحي الذي يعيش فيه.

ويقع رامو في حب سيبال والتي تجسد شخصيتها الفنانة التركية إسراء بيلجيتش، لكن هذا الحب يمر بالعديد من المشاكل بسبب الخلافات والمشاكل العديدة بين عائلتيهما، بالإضافة إلى شخصيتيهما المختلفتين.

وأثنى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المسلسل، مؤكدين أنه إذا استمر على هذا الشكل قد يسحب البساط من بعض المسلسلات الناجحة في هذه الفترة مثل "الحفرة"، فيما علق آخرون على بعض مشاهد العنف التي شهدتها الحلقات الأولى خاصة أن المسلسل يعتمد على فكرة حرب الشوارع والعصابات، فـ"رامو" بالرغم من طيبته يترأس عصابة، لكنه شخص طيب ويساعد الفقراء والبسطاء؛ ما جعله بطلا ومحبوبا من كل سكان الحي الذي يعيش به.

يشار إلى أن الفنان التركي مراد يلدريم متزوج من ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، ويعد من أبرز نجوم الفن في تركيا.