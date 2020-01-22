شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر لـ محمد إمام: "لص بغداد فيلم تحفه وهيدغدغ الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان مصطفى خاطر النجم محمد إمام على فيلمه الجديد " لص بغداد" معبرا عن إعجابه الشديد بالفيلم، وشارك خاطر جمهوره بصورة من العرض الخاص عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها "لص بغداد فيلم تحفة ألف مبروك لكل صحابى وإن شاء الله يدغدغ الدنيا".



بوست مصطفى خاطر

كما عبر النجم محمد إمام عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن فيلمه الجديد "لص بغداد"، عقب العرض الخاص له أمس، بإحدى مولات مدينة 6 أكتوبر، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، صورة له مصحوبة بتعليق:" سعيد جداً بردود الأفعال الاولى للفيلم .. و متحمس جداً أسمع رأيكم انتم".

وتابع "الفيلم موجود حالياً فى كل سينمات مصر ومن الأسبوع المقبل فى سينمات الخليج والوطن العربى .. اللى جاى ماجاش زيه".

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ويعد فيلم لص بغداد من أقوى أفلام موسم نصف العام، ومن المتوقع أن يحصد إيرادات كبيرة لضخامة الإنتاج وعدد النجوم المشاركين فى الفيلم، وعلى رأسهم النجم محمد إمام والمنتج أحمد بدوى المشرف العام على سينرجى فيلمز.

وكانت قد وصلت مشاهدات برومو فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام إلى 18 مليون مشاهدة، وذلك قبل طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية اليوم 22 يناير الجارى، للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على البرومو مشاهد الاكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخل البرومو من الكوميدىا التى بدت واضحة على النجم الكوميدى الشاب محمد عبد الرحمن "توتة"، كما تصدر البرومو ترندات السوشيال ميديا فور الكشف عنه مباشرة.

ومن المقرر أن يتم توزيع الفيلم على 300 دار عرض على مستوى الوطن العربى، ومن ضمنها 100 نسخة داخل مصر، لتتيح شركة سينرجى للجمهور مشاهدة الفيلم لأكبر شريحة من جمهور محمد إمام فى الوطن العربى.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.