شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يكشف حالة خالد النبوى الصحية.. وهل يحتاج تدخل مجدى يعقوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للنجم خالد النبوى مستقرة للغاية ومقرر مغادرته المستشفى بعد يومين فقط، مشيرا إلى أنه لا صحة لاتجاهه لإجراء عملية أخري تستدعى تدخل طبيب القلب العالمى مجدى يعقوب.

وكشف نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365" عن طبيعية العملية التى أجراها النجم خالد النبوى، موضحا أنها عبارة عن توسيع أحد شرايين القلب وذلك بعدما شعر بضيق فى التنفس.

وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى، قد طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

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واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

وعرض لخالد النبوى مؤخراً مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيراً وقدم فيه شخصية "طومان باي"، وشارك فى بطولة العمل الفنانين السوريين رشيد عساف، محمود نصر، عبد المنعم عمايرى، وكندة حنا، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.