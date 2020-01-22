غادة نافع تكشف عن وصية والدتها الفنانة ” ماجدة الصباحي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 11:54 صباحاً - كشفت الفنانة ” غادة نافع ” إبنة الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” في لقاء أجرته مع برنامج ” ET بالعربي ” عن وصية وأمنية والدتها التي قالتها لها قبل وفاتها وكانت تتمنى تحقيقها إلا أن الموت كان له رأي آخر حيث وافتها المنية يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عاما .
وتمثلت تلك الأمنية في أن تلتقي الفنانة الراحلة بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .. فقالت غادة نافع : ” كانت نفسها تقابله ” .
وبسؤالها عن مضمون الوصية رفضت غادة الإدلاء بأية تفاصيل وأكدت على إنها لن تطلع أحد غير الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الوصية قائلة : ” هقولها لسيادة الريس بس مش هقولها لحد تاني ” .
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