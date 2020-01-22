شخص يطلق النار على باص طالبات بالدمام ويقتل شقيقته ويصيب زميلتها!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 11:54 صباحاً - قام شخص بالدمام بإطلاق النار على حافلة (باص) تابع لأحد الجامعات يقل طالبات، بهدف قتل أخته، ما أدى لمقتلها وإصابة السائق وطالبة أخرى، وهما في حالة خطيرة.
ووجه شقيق الطالبة المصابة وتُدعى “روان السعدي”، نداء لكل من يستطيع المساهمة في نقل أخته لعلاج بأحد المستشفيات التخصصية لإنقاذ حياتها عبر حسابه بـ”تويتر”.
وقال “خالد السعدي” شقيق “روان”: “أصيبت أختي بإطلاق نار بالأمس وهي بباص جامعة من شخص قرر قتل أخته، ولقد تم إطلاق النار عشوائي على الباص، وأصيبت أختي و صاحب الباص وأخته توفت، أيد منكم المساعدة أختي في حالة حرجة وأريد نقلها للمستشفى التعليمي ولم أرى أي تجاوب أرجو المساعدة”.
وعقب ذلك نشر شقيق المصابة تغريدة أكد فيها تواصل وزارة الصحة معه، مشيرًا إلى أنه سوف يتم نقل أخته إلى مستشفى متخصص.
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