للمرة الخامسة.. باميلا أندرسون في القفص الذهبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزوّجت، الإثنين، للمرة الخامسة، الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية الكندية باميلا أندرسون خلال احتفال خاص أقيم في ماليبو، المنتج الهوليوودي جون بيترز (74 عاما).

باميلا أندرسون بعد القبض على مؤسس ويكيليكس: أشعر بصدمة

والتقي بيترز مع باميلا أندرسون للمرة الأولى في الثمانينيات، ورغم أنها نشطة على مواقع الاجتماعي فلم تذكر أندرسون هذا الخبر على حساباتها، لكنها نشرت مجموعة من الصور الملتقطة بالأسود والأبيض على تطبيق "أنستقرام" مع تعليقات رومانسية.

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وتزوجت باميلا أندرسون البالغة 52 عاما تومي لي وكيد روك، وكانت أخيرا في علاقة مع لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي، لكنهما انفصلا الصيف الماضي.

وعاش جون بيترز لفترة طويلة مع باربرا سترايسند التي كان لها دور أساسي في دخوله عالم هوليوود.

وقال بيترز لمجلة "هوليوود ريبورتر": "هناك نساء جميلات في كل مكان، كان لدي خيارات، لكن لمدة 35 عاما، كنت أريد باميلا فقط".