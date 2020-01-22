نيكول سابا تتبرأ من صورة مبتذلة نشرتها

نفت الفنانة نيكول سابا خبر انتظارها مولوداً جديداً وذلك بعدما انتشر قبل ساعات خبر حملها عقب نشرها صورة لأسد وهو يمارس الجماع مع اللَّبْوَة. وعلقت بما معناه “Oh نعم فعلنا ذلك” ما جعل البعض يعتقد أنها تعلن حملها بطفلها الثاني.

وفي التفاصيل، أطلت “سابا” عبر فيديو على تطبيق انستغرام نافية خبر حملها جملة وتفصيلاً، مؤكدة الى أنها لن تخفي هذا الموضوع في حال كان صحيحاً. وفي الوقت نفسه استهزأت بالبعض الذي بنى معلوماته على الصورة التي سبق ونشرتها ثم عادت وحذفتها من حسابها بعدما تلقت العديد من التعليقات السلبية والانتقادات التي نددت بطريقة نشرها للموضوع بهذا الشكل، حيث استغرب الجمهور تصرف نيكول خاصة انها وزوجها يوسف الخال يشكلان ثنائياً محترماً، بالاضافة الى أن في بلادنا العربية لا زالت هذه المواضيع تثير جدلاً وحساسة ولا يجوز التطرق اليها بهذا الأسلوب المبتذل.

نيكول اخطأت مرتين، في المرة الاولى عندما نشرت هذه الصورة المبتذلة خاصة أنها شخصية معروفة وقدوة لجمهورها وكل خطوة محسوبة عليها، وفي المرة الثانية بالفيديو الذي أطلت فيه نافية خبر حملها حيث ظهرت مستهزئة بالناس الذين علقوا على الموضوع ومستخفة بتحليلاتهم.

نذكر ان نيكول ويوسف لديهما طفلة تدعى نيكول رُزقا بها في عام 2013. وكان الثنائي قد احتفلا اواخر ديسمبر بالذكرى الثامنة على زواجهما، حيث أحبت نيكول في هذه المناسبة العائلية الجميلة أن تتشارك مع محبيها بفيديو تضمن لقطات عديدة من كواليس حفل زفافها من يوسف الخال وذلك بعدما تكللت قصة حبهما بـ “نعم أبدية” في 22 كانون الأول عام 2011. أرفقت نيكول سابا الفيديو بتعليق كتبت فيه: “أنت وهج العشق يا حبي الوحيد… صاروا 8 سنين.. أنت وأنا الى الأبد”.