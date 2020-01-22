هل أُصيبت يسرا بـ"سرطان الدم"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُثيرت حالة من الجدل بعد تداول بعض الأخبار عن إصابة الفنانة المصرية يسرا باللوكيميا (سرطان الدم) خلال إجرائها لبعض التحاليل التي تحرص عليها بشكل سنوي عليها، وذلك خلال تصريحات لها ببرنامج "الدنيا علمتني"، وهو ما علقت عليه الفنانة يسرا بنبرة حزن شديدة قائلة: "شيء صعب ويدعو للحزن بسبب تفسير خاطئ لتصريحاتي".

ونفت النجمة يسرا في تصريحات صحفية كل ما تم تداوله جملة وتفصيلًا مؤكدة أنها لم تصب بهذا المرض، ولكن ما حدث أنها تقوم بإجراء تحاليل سنوية على يد فريق طبي للاطمئنان على حالتها الصحية، وأنها في إحدى المرات أثارت التحاليل شكوكًا لدى الأطباء حول إصابتها بـ"سرطان الدم".

وأضافت يسرا أن الأطباء قالوا: "لن نتأكد إلا بعد خروج النتائج بعد 3 أشهر وبعدها قالوا لي إن النتيجة سلبية"، موضحة أنها عاشت في رعب جعلها لا تتحدث مع أحد في الأمر حتى أقرب الناس إليها، وهي والدتها حتى خرجت النتائج واطمأنت على حالتها الصحية.

وأكدت يسرا أن تصريحاتها في في البرنامج الذي تحدثت فيه مع الجمهور كان الدافع ورائها أخذ العبرة والعظة من كل شيء يحدث في الحياة وأنه من الممكن أن يصاب الشخص بأي مرض في أي وقت يجعله ينتظر الموت، منوهة أنها أرادت تذكير الجمهور بنعم الله كي يشكروه عليها، إلا أن الأمر فُهم بشكل خاطئ.

وبينت يسرا أن هاتفها لم يصمت طوال الساعات الماضية بعد نشر المواقع أنها مصابة بهذا المرض، مؤكدًة أن الإعلام والصحافة من صنعوا يسرا ودائمًا ما تكن للجميع كل احترام وتقدير والجميع يشهد بذلك، ولكنّ ما أحزنها أن يكون المقابل تناول حياتها الخاصة بهذه الطريقة، من خلال مرض لعين يثير القلق والرعب لدى أي شخص.

الطريف أن الفنان محمد محمود عبدالعزيز نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز نشر صورة للفنانة يسرا وتناول الخبر مثلما تداوله الكثيرون وطالب بالدعاء لها بالشفاء، معربًا عن حزنه لسماعه هذا الخبر وهو الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين.

Advertisements

وكانت قد تسببت تصريحات الفنانة المصرية يسرا التي قالت فيها إنها عاشت في رعب لمدة 3 أشهر بسبب حديث الأطباء معها حول إصابتها باللوكيميا (سرطان الدم) خلال إجرائها لبعض التحاليل التي تحرص عليها بشكل سنوي فقالت "عشت ثلاثة أشهر في رعب ولم أفصح لأحد بهذا الأمر لأي مخلوق حتى والدتي كي لا يصيبها مكروه"، مشيرة إلى أن هذه الفترة جعلتها تفكر في ما لو عرف الإنسان موعد وفاته وماذا سيفعل، منوهة أننا نأخذ النعم على أنها عادية.

واستكملت يسرا أنها فقدت والدتها مؤخرًا وتمنت أن تكون موجودة كي تستطيع أن توفي حقها ولن تستطيع، مختتمًة: "تمنيت لو تعود ساعة واحدة أحس حاليًا بأنني ليس لي قيمة في هذه الحياة ياريتها تيجي كل يوم وتزعقلي".

وكانت قد فجعت الفنانة المصرية يسرا صباح الأربعاء 24 يوليو 2019 بوفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وأعلنت الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي وفاة والدة صديقتها الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

جدير بالذكر أن يسرا كانت قد روت كثيرًا عن تعلقها بوالدتها التي عاشت معها بعد انفصال والدها عنها، وكشفت أن والدتها أنجبتها خلال مشاهدتها لفيلم "لحن الوفاء" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وشادية بالسينما، وفجأة شعرت بآلام الولادة داخل دار العرض فتوجهت بواسطة "تاكسي" إلى أحد المستشفيات القريبة، لكنها وضعت "يسرا" قبل الوصول إلى المستشفى.