خالد النبوي يستعد لإجراء جراحة ثانية.. وهذه تطورات حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر إن حالة الفنان خالد النبوي مستقرة حاليًا بعد نقله لغرفة عادية وخروجه من الرعاية المركزة، لافتًة إلى أن الفنان المصري يخضع لإشراف طبي كامل، تحسبًا لأي تطور طارئ في حالته وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال الساعات الماضية.

وأشارت نهال عنبر في تصريح خاص لـ"فوشيا" إلى أنها والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتابعان الحالة الصحية لخالد النبوي بعدما قرر الأطباء مكوثه في المستشفى لمدة 3 أيام، منوهًة إلى أن الطبيب المعالج وهو هاني صلاح قال إنه سيحتاج إلى عملية جديدة خلال الأيام المقبلة وهو ما يجعل خروجه حاليًا أمرًا صعبًا ولا بدّ من استقرار الحالة أولًا.

ولفتت الفنانة المصرية إلى أن منى المغربي زوجة خالد تعيش حالة من القلق لعدم أخذ الأطباء القرار النهائي في الحالة إلا بعد أيام وهو ما يشير إلى أن إجراء عملية قسطرة القلب ليست علاجه الوحيد، لافتة إلى أن زوجته طرحت اسم جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب لمتابعة الحالة الصحية وإجراء الجراحة الجديدة له خاصًة أن الطبيب المصري يمتلك خبرة كبيرة تجعله يحسم الأمر الطبي.

وأوضحت أنها أقنعت زوجة خالد النبوي بالصبر حتى يعرف الأطباء مدى استجابة قلبه للدعامة التي تم تركبيها وتحديد نوع وموعد العملية الجديدة للوقوف على آخر المستجدات واستدعاء جراح القلب الدكتور مجدي يعقوب من عدمه، مردفًة: "النقابة لن تتواني في جهدها لخدمة أعضائها خاصًة لو كانوا بإنسانية الفنان المصري".

وخضع الفنان المصري خالد النبوي لـ"قسطرة" في القلب داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي بوسط القاهرة بعدما تعرض لأزمة قلبية اضطرت زوجته منى المغربي على إثرها لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وقال مصدر مقرب من الفنان المصري لـ"فوشيا" إنه يتواجد معه في المستشفى حاليًا حيث خضع لإشراف طبي كامل وبعد توقيع الكشف عليه أمر الأطباء بالقسطرة وطالبوه بالراحة التامة والتزام الفراش لمدة أسبوع على الأقل مع مراعاة تقليل التدخين.

وأوضح المصدر أن أزمة خالد النبوي لم يسبقها إنذار وكانت مفاجئة إلا أن الأطباء طمأنوا أسرته على حالته الصحية بعدما أصبحت مستقرة، وسيخرج من المستشفى في ساعة متأخرة من مساء اليوم في حال تحسن الحالة تمامًا.

وكانت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي قد طلبت من جمهوره الدعاء له مؤكدًة نقله إلى المستشفى وأنه في حالة صحية صعبة، إذْ كتبت عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" قائلًة: "خالد تعبان أوي واتنقل للمستشفى أرجوكوا تدعولوه".

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ويُعرض للفنان المصري خالد النبوي حاليًا فيلم "يوم وليلة" والذي انطلق في السينمات في الـ10 من يناير الجاري، وشاركه البطولة الفنانين: أحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.