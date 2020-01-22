شقيقة ريان جيلر تغني له.. والجمهور مصدوم من صوته وصوتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ الجمهور بانتشار فيديو لفتاة تُدعى "لينا جيلر"، وبحسب الفيديو المتداول فإن لينا هي شقيقة نجم السوشال ميديا السعودي ريان جيلر، ويظهر صوت لينا وهي تغني لشقيقها بعد خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية خطيرة، كما يظهر ريان بالفيديو وهو على سرير المستشفى وبحالة تعب.

وبعد انتشار الفيديو انهالت التعليقات التي تنوعت بين الإيجابية والسلبية، إذ أشاد كثيرون بجمال صوت شقيقة ريان وعذوبته، مؤكدين أنها تملك صوتًا مليئًا بالمشاعر.

في المقابل تفاجأ البعض بظهور أحد من أفراد عائلة ريان، معبرين عن صدمتهم ومتساءلين لماذا أنكر ريان سابقًا عائلته وقال إنهم تخلوا عنه، لا سيما أنه وببعض البحث في حساب لينا جيلر، تبين أن هناك فيديو جمعها بشقيقها ريان وهما يغنيان سويًا، والذي يكشف أن ريان يمتلك صوتا جميلا أيضًا.

وأبدى الجمهور استغرابه لاتجاه ريان إلى إثارة الجدل بدلًا من العمل على موهبته في الغناء، خاصة أنه يمتلك صوتًا مميزًا.

وبعد البحث عن حساب لينا أيضا، اتضح انها تنشر باستمرار أغاني شارات كرتون وتملك موهبة الغناء وتستعرضها بشكل كبير أمام متابعيها.

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فيما مايزال موضوع مرض جيلر وإصابته بجلطة قلبية حسبما أعلن المقربون منه مشكوك بحقيقته، وأن ريان يتعمد إثارة الجدل ليس أكتر.

وتفاعل مع حادثة مرض جيلر عدد من المشاهير والنجوم من بينهم الفنانة حلا نورة والتي نشرت محادثة واتس اب تجمعها بجيلر، كما نشرت سارة بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة فيديو تؤكد به إصابة ريان بجلطة قلبية ومعاناته مع المرض.

هذا ونشر السائق الخاص بنجم السوشال ميديا ريان جيلر، فيديو وهو يبكي بسبب مرض جيلر، مؤكدًا انه يراجع المستشفى بشكل مستمر بسبب مرضه وسوء حالته الصحية.

كما تم تداول فيديو لريان من داخل المستشفى، وفيديو آخر قبيل إصابته بالجلطة وهو يبكي ويتحدث عن تعبه الشديد، كما قام بنطق الشهادتين والبكاء.

وبالرغم من كل هذه الفيديوهات مازال خبر إصابة جيلر بوعكة صحية يحظى بتشكيك كبير من قبل الجمهور، والذين اعتبروا أن جيلر، يحب لفت الأنظار بغض النظر عن الوسيلة، وقد يدعي المرض فقط من أجل ذلك.