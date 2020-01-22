سمير غانم يغني الإعلان الدعائي لمسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب"

طرحت الجهة المنتجة للعرض المسرحي "الزهر لما يلعب"، الإعلان الدعائي الخاص بها بصوت بطل المسرحية الفنان سمير غانم، والذي انهال عليها مئات الإعجابات والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه، مشيدين بأدائه

سمير غانم يغني برومو "الزهر لما يلعب"

وفاجأ المنتج أحمد الإبياري الجمهور بطرح البرومو الدعائي للمسرحية، بغناء النجم سمير غانم قبل تقديم العرض المقرر انطلاقه يوم 23 يناير المقبل، على مسرح مكتبة مصر الجديدة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نفاذ تذاكر العرض قبل انطلاقه

ونفذت جميع تذاكر العرض الأول للمسرحية فور طرحها مباشرة، وطرحت التذاكر بـ5 فئات، الأولى بـ500 جنيه، والثانية بـ400 جنيه، والثالثة بـ300 جنيه، والرابعة بـ200 جنيه، والخامسة بـ150 جنيها.

الفلوس الفكرة الرئيسية للمسرحية

وتتناول قصة المسرحية فكرة "الفلوس" وتدخلها في حياتنا، وكيفية تغيير مسارها على الجانبين السلبي والإيجابي، في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على فكرة الاستعراضات الراقصة.

شيرين تتعاون مع سمير غانم بعد "المتزوجون"

ويلتقى نجم الكوميديا سمير غانم من جديد مع الفنانة شيرين، بعد أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما.

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سمير غانم تاجر طيور

ويجسد سمير غانم فى مسرحيته الجديد شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين"، التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقلب حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

أبطال المسرحية

ويشارك فى بطولة المسرحية إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى الذي يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

آخر أعمال سمير غانم

وكانت آخر الأعمال المسرحية لسمير غانم، مسرحية "سيبونى أغنى"، عام 2017، والتى دارت أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى غنائى، حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.

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