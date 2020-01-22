ماجدة زكي تصور "قوت القلوب" 15 ساعة يوميًا

أكد المخرج مجدي أبوعميرة أنه يصوّر هذه الفترة أحداث مسلسله الجديد "قوت القلوب"، في لوكيشن تصوير داخلي بمنطقة شبرامنت، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

قال أبوعميرة ، إنه يصور يوميًا لمدة 15 ساعة دون أن يأخذ أي راحة تذكر للفنانين، بسبب اهتمامه بإنجاز تصوير العمل في أقرب وقت ممكن، وذلك بتواجد أغلب طاقم العمل، على رأسهم بطلته ماجدة زكي، بالتزامن مع إنهائه لأعمال المونتاج للحلقات الأولى للعمل.

المسلسل من إخراج مجدى أبوعميرة وتأليف محمد الحناوي، وإنتاج شركة سينرجى، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.

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