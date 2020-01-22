القاهرة - لايف ستايل تعود مسرحية "ريا وسكينة تاني" للعرض مرة أخرى بالقاهرة بداية من يوم 23 يناير الجاري، وذلك بعد انتهاء عرضها على مسرح "تياترو النيل" بالإسكندرية.

وقالت الفنانة بدرية طلبة إن المسرحية سيعاد عرضها في إجازة منتصف العام بدءا من 23 يناير الجاري على مسرح "رومانس" بالقاهرة، مشيرة إلى أنها تجسد دور"ريا" بالمسرحية، فيما تلعب الفنانة انتصار شخصية "سكينة"، ويجسد الفنان حمدي الوزير دور "عبد العال".

"ريا وسكينة تاني" من بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير ورضا إدريس، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وتتناول المسرحية الشق الآخر من قصة "ريا وسكينة" بشكل كوميدي هادف. قد يهمك ايضاً: تعرف على رسالة بدرية طلبة لـ أشرف زكى تعرف على سر اختيار بدرية طلبة وإنتصار لتجسيد "ريا وسكينة"

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كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة تؤكد عرض "ريا وسكينة تاني" على مسرح رومانس في القاهرة 23 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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