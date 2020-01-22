فريق عمل مسرحية "عطل فني" يعود إلى القاهرة

عاد فريق عمل مسرحية "عطل فني" من المملكة العربية السعودية بعد عرض المسرحية هناك لمد 7 ليالي، وذلك ضمن موسم شتاء الرياض.

وحققت المسرحية نجاحا كبيرا هناك، واحتفى الجمهور السعودي بالفنانين المشاركين بالعمل، ونشر الشاعر والسيناريست أمير طعيمة صورة له برفقة الفنان هشام ماجد وشيكو وأكرم حسني، وهم على متن الطائرة التي تعود بهم للقاهرة. قد يهمك أيضا: شيكو وهشام وأكرم حسني يسجلون أغاني "عطل فني" هشام ماجد ضيف أحمد أمين في "الفاميليا"

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