تعرف على الحالة الصحية للفنان المصري خالد النبوي

أكد مقربون من النجم خالد النبوي أن حالته الصحية مستقرة عقب إجراء عملية قسطرة بالقلب فى إحدى المستشفيات، بعد أن شعر بإجهاد أثناء تواجده في الجيم.

وقالت مصادر من داخل المستشفى، إن الحالة الصحية لـ خالد النبوى مستقرة تماما، ومن المنتظر أن يعود إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعد أن يطمئن الأطباء على انتظام جميع وظائف الجسم.

وأجرى النجم خالد النبوى عملية قسطرة بالقلب، طبقا لما صرح به عدد من المقربين منه، وهو ما أكدته الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى أيضا.

ويعرض لـ خالد النبوى فيلم "يوم وليلة" في دور العرض، ويشارك في بطولته وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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