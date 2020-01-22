شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس وراشد الماجد يحييان حفل ختام دبي للتسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطربان ماجد المهندس وراشد الماجد، حفلا غنائيا فى ختام فعاليات مهرجان دبى للتسوق، والذى يقام يوم الخميس الموافق 30 من شهر يناير الجارى، ومن المقرر أن يقدم المهندس عدد كبير من أغنياته الخليجية المتنوعة منها، تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا، فيما يقدم راشد الماجد عدد من أغنياته منها، وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل.

وأحيا المطرب ماجد المهندس مؤخرا، حفلا غنائيا كان بمثابة احتفال بمسيرته الفنية فى السعودية، حيث حمل الحفل اسم "ليلة البرنس"، والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وقدم خلاله عددًا من أغنياته الخليجية، فيما أبدع بأغنية "اكدب عليك" التى تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

ويشار إلى أن المطرب ماجد المهندس انتهى من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 أغانى متنوعة من ضمنها أربع أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، فى تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقى الأغانى حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن، "ياللى أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن " لحظة هواى" كلمات دايم السيف.

ويشار إلى أن المطرب السعودى راشد الماجد، مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "طحنون الريادة" إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والأغنية من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبى، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.