تعرض لانتكاسة وواجه أزمة بتركيا.. اللحظات الأخيرة لإبراهيم فرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف محمود نجل الفنان إبراهيم فرح، تفاصيل اللحظات الآخيرة في حياة والده، وكواليس الوعكة الصحية، التي تعرض لها في أثناء تصويره عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم ماكو، ومسلسل ختم النمر.

وقال "فرح"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن والده عانى من مشاكل بالكلى، وبدأت تلك المعاناة منذ شهر تقريبًا، وتحديدا خلال تواجده بأسوان لتصوير مشاهده في مسلسل "ختم النمر"، ولكن اشتد عليه المرض فعاد للقاهرة، وبعد ذلك استقرت حالته الصحية.

وأضاف: "بعدما استقرت حالة والدي، سافر برفقة فريق عمل فيلم ماكو، إلى تركيا لتصوير المشاهد الخارجية هناك، ولكن تدهورت حالته الصحية خلال التصوير، ومن ثم نُقل إلى أحد المُستشفيات".

وتابع: "واجه صناع العمل صعوبة بسبب رفض إدارة المستشفى التعامل مع أحد سوى أسرته"، مضيفًا: "جابولي مترجم عشان يتواصلوا معايا وشرحولي حالته الصحية، ومخرجش من العناية المركزة غير لما بقى كويس، وخلوني كلمته في التليفون واطمنت عليه".

وتابع نجل الفنان الراحل: "بعدما عاد من تركيا كانت حالته مستقرة إلى حد ما، ولم يمر الكثير من الوقت حتى حدثت الانتكاسة الآخيرة يوم الإثنين 13 يناير الجاري، وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين حتى فاضت روحه، الجمعة الماضي، عن عمر يناهز الـ68 عامًا".

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وعن هل كان الفنان الراحل يعيش بمفرده، قال محمود إنه لم يعش بمفرده، وإن والده لديه 6 أبناء غيره، وهم: " ياسين، علي، دعاء، صفاء، ولاء، سارة، بدور".

وبسؤاله عن وصية والده، قال: "لم يترك لنا أي وصايا".

وعن الجدل المثار حول جذوره إن كانت سودانية أو مصرية، قال: "اتولد في السيدة زينيب لكنه من أسوان"، موضحًا: "اتقال عليه إنه سوداني عشان السودان كرمته بعد دوره في مسلسل الخواجة عبد القادر".

يذكر أن الفنان الراحل إبراهيم فرح، شارك في مسلسل ختم النمر الذي انطلقت أولى حلقاته قبل يومين، على قناة ON E ، وكتب صناع العمل لافتة على تتر البداية في المسلسل جاء فيها:"إهداء إلى روح الفنان القدير إبراهيم فرح"، وهو الأمر الذي أشادت به أسرة الفنان الراحل وعلق نجله قائلًا: لفتة عظيمة ومحترمة من صناع العمل بشكل عام، وما فعلوه أسعد كل أفراد الأسرة".

واختتم "محمود فرح"، حديثه موجهًا رسالة للجمهور: "اتمنى من الناس تدعيله وتترحم عليه كتير، والدي كان بيحب كل الناس".

ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه فى مجموعة من الأعمال منها: "الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، والزيبق".