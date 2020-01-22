تراند اليوم : استدعاء فنانة مغربية شهيرة للتحقيق في فضيحة "حمزة مون بيبي"

تتواصل تحقيقات النيابة في القضية التي أثارت الرأي العام العربي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة، والمعروفة بفضائح الفنانين "حمزة مون بيبي"، والتي نشر الحساب المذكور صورًا فاضحة وخاصة لفنانات ومشاهير.
وفي إطار التحقيقات، قررت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المتورط فيها "هاكر" بالإضافة إلى الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها وعارضة الأزياء عايشة عياش، إلى يوم 28 يناير الجاري، من أجل استدعاء الضحايا و الشهود.
وقررت المحكمة استدعاء كل من الفنانة المغربية، سعيدة شرف، إحدى المشتكيات الرئيسيات في الملف المثير للجدل ، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد مديمي، بغرض الاستماع إلي إفادتهما في القضية.
ويتابع المتهم (أ.ع) وهو طالب يتحدر من مدينة أكادير، بتهم مرتبطة ب"المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".