تراند اليوم : فيديو| أول ظهور لممثلة مصرية شهيرة بعد إصابتها بالزهايمر



قالت الممثلة المصرية عايدة عبدالعزيز، التي أصيبتن بـ "الزهايمر" قبل 4 سنوات، إنه لا أحد يسأل عنها في محنة مرضها، وأشارت إلى أنها قررت عيش الأيام الأخيرة في حياتها في هدوء بعيدًا عن ضجيج الفن.

وأضافت "عايدة" في تصريحات إلى صحيفة "الوطن"، أنها قررت اعتزال الفن والعيش في هدوءٍ تام، بعيدًا عن الأضواء: "خلاص مش بشتغل، رغم إن الناس وحشوني جدًا، لكن أنا قاعدة في البيت للراحة، عاوزة أعيش بعيد عن دوشة الفن، أنا في رحلتي الأخيرة، ومحدش بيسأل عليا، وفي انتظار لقاء ربٍ كريم".

كان شريف عبدالحليم، نجل عايدة عبدالعزيز، فاجأ الجميع مؤخرًا بالكشف عن تفاصيل إصابة والدته بمرض الزهايمر، والعملية الجراحية التي خضعت لها منذ عامين بعد إصابتها بكسر في الحوض.

وقال إن والدته لا تخرج من المنزل منذ وفاة والده المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم عام 2013، باستثناء مرات معدودة.

وعايدة عبد العزيز، من مواليد عام 1930، وتزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، شاركت في عدد كبير من الأفلام منها: "النمر والأنثى" مع عادل إمام، و"حائط البطولات"، "عفاريت الأسفلت"، "فجر الإسلام"، "هليوبلس"، "خلطة فوزية"، "كشف المستور"، "بوابة إبليس"، "خرج ولم يعد".

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كما شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار".

ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولي"، "شيء في صدري"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجوان"، "ثمن الحرية".