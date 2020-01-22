تراند اليوم : الكشف عن تطورات مثيرة في الحالة الصحية لخالد النبوي بعد كشف مرضه

مازال الفنان المصري خالد النبوي يتصدر مواقع البحث بعد إصابته بمرض مفاجيء.

و كشف السيناريست يوسف حسن يوسف تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال في مداخلة مع برنامج "آخر النهار" : حالة خالد النبوي مستقرة من المنتظر أن يعود لتنفيذ مسلسلنا الجديد سويا .

وأضاف: كانت أزمته خفيفة لكنها استدعت تركيب دعامة بالقلب ، وسيعود لنشاطه الفني خلال أيام.

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وكانت انتشرت أخبار بالوسط الفني حول إصابة الفنان خالد النبوى بطل مسلسل ممالك النار الذي أثار ضجة في الوطن العربي، بوعكة صحية، أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات.

الأزمة بدأت عندما نشرت الكاتبة فريدة الشوباشى صورة عبر صفحتها بموقع فيس بوك مع النبوى، متمنية له الشفاء العاجل.

وكتبت الشوباشى: "ألف ألف سلامة على النجم الجميل خالد النبوي، ربنا يطمنا جميعا عليه، أسرته الصغيرة والكبيرة".