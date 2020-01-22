تامر عاشور للسعوديين: “مستنيكم في جدة يوم ٢٤ يناير”

يُحيي الفنان المصري تامر عاشور، حفله في مدينة جدة السعودية، بعد ثلاثة أيام، وقال عبر صفحته على إنستقرام: “مستنيكم في جدة يوم ٢٤ يناير في سماء الغربية في أقوي حفلة في جدة إن شاء الله”، وهو ما أثار إعجاب جمهوره عبر السوشيال ميديا.

ويجهز تامر مجموعة من الأغنيات للحفل خاصة من ألبومه الأخير “أيام”، ويتضمن أغنيات: “ما شوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالى، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية”. ويعد الحفل هو الثاني لتامر عاشور في السعودية بعد حفله الغنائي الكبير في ليالي المحروسه الذي أحياه ضمن موسم الرياض وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.