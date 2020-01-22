بالصور.. حسابات وطنية تفضح زوج الإعلامية سارة دندراوي: “لا مكان للمدنسين بيننا”

تصدر اليوم هاشتاق في منصة التواصل الإجتماعي “تويتر” هاشتاق #زوج_دندراوي_يسيئ_للوطن احتوى الهاشتاق على تغريدات لعبدالرحمن عبدالوهاب مظهر زوج الإعلامية الشهيره سارة دندراوي مثيرة للشك والجدل حول وطنيته.

تضمنت التغريدات عدة رسائل مبطنة المعنى حول الوطن وفسرها البعض أنها تسيئ للوطن بل راحوا للطعن في وطنيته،عبر مغرد عن مدى إستياءه: “يسئوون لبلادنا بشكل يومي وهي من فتحت لهم الابواب ولهم الأولويه في كل شيء والأن يأتي منهم من يشتم بلادنا وولاة امرنا بدون ان يتم محاسبته لماذا الحقد والتشويه لهذا الوطن سحب الجنسيه منهم وترحيلهم أقل شيء يتم من خلاله كل من يتهجم على الوطن”. و أثار الموضوع جدلا واسع حيث عبر مغرد عبر تويتر : “لكل منهم دور ولكل منهم موجه بالإعلام بثقافة بالجامعات بالكليات في مراكز حساسه تخاطب عقول العامه وأثارت الرأي وصرف الأنظار عن موضيع اهم وافتعال مشاكل وحززيات مدروسه // ونسمع اخونهم هناك بالكويت // ذكرتوها …. كل شي مرصود ومصور …. وشكرآ”. ولم يبدي عبدالرحمن مظهر أي ردة دفاع عن نفسه سوى جعل حسابه الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي تويتر خاصا. ويذكر أن عبدالرحمن مظهر تزوج من سارة دندراوي في مارس ٢٠١٣ ولم تنجب منه اي أطفال.