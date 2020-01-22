شاهد.. تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

كشفت مصادر مقربة من الفنان رامي جمال عن ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم أنا لوحدي، والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. أغنية أنا لوحدي من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم. يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا ألبومًا بعنوان ليالينا، ويحتوي الألبوم على 17 أغنية، من بينهم: راح لحاله، دي العيون، فوق، من كتير، مش كفايه، ربطتيني، انساها ليه، ماتظلمنيش، بحاول انساكي، مفيش منها، كما حقق الألبوم نجاحًا هائلًا منذ طرحه في الأسواق، والمواقع الإلكترونية. Advertisements

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