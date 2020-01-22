ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان اللبناني ​زين العمر​ عن سعادته بولادة الحكومة الجديدة، اذ انه نشر صورة للرؤساء الثلاث ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق زين على الصورة قائلا: "الف مبروك من بي الكل ومن الكل ومني الى دولة الرئيس دكتور حسان دياب نتمنى لكم كل التوفيق من أجل قيامة لبنان والله ولّي التوفيق كل الإحترام ....... قلوبنا معكم في مسيرة الإنقاذ بحبك يا لبنان، منتمنى منك نشوف اهل الفساد بالسجون".

ولاقى منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زين العمر يبارك للحكومة الجديدة: "قلوبنا معكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.