شاب عمره 32 سنة يدّعي أنه ابن آشواريا راي

ميرنا وليد - بيروت - ادعى شاب هندي اسمه سانغيث يبلغ من العمر 32 عامًا أنه ابن نجمة بوليوود آشواريا راي وتمنى بالفيديو الذي انتشر ان يتواصل معها والتعرف إليها عن قرب.

وكان هذه المقطع قد تم تصويره في عام 2018، ولكنه انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الشاب في الفيديو أنه ابن النجمة آشواريا راي وأنه ولد بمساعدة عملية تلقيح صناعي في لندن عام 1988.

وأضاف الشاب الهندي أن والدي آشواريا راي قد قدموا له الرعاية الكاملة حتى أصبح عمره سنتين، ليأتي فيما بعد والده الحقيقي ويأخذه للعيش معه حيث يقيم في إحدى المناطق في الهند. الممثلة الهندية آشواريا راي لم تصرح أو تصدر أي بيان رسمي سواء بالنفي أو بالتأكيد.

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