غادة عبد الرازق تطمئن على خالد النبوي

ميرنا وليد - بيروت - اطمئنت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ على زميلها الممثل المصري ​خالد النبوي​ بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية جراحية في قلبه

وكتبت غادة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :"الف سلامة عليك ربنا يخليك لاولادك ومراتك ولجمهورك اللي بيحبك وأنا أولهم".

الجدير ذكره ان منى المغربي زوجة خالد النبوي كشفت عن تعرضه لأزمة صحية.

على صعيد آخر يعرض لخالد النبوى حاليا فيلم "يوم وليلة" الذي يشارك فيه ايضا كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي.

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