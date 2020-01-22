ميرنا وليد - بيروت - كشف مغني الروك البريطاني ​أوزي أوزبورن​ أنه مصاب بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش، بعد أن تعرض للسقوط في المنزل وإضطر لإجراء جراحة في الرقبة، كما عانى في الأونة الأخيرة من الإلتهاب الرئوي ومضاعفات للإنفلونزا، وأصيب بالتهاب في يده.

وسبق أن نفى أوزبورن إصابته بالشلل الرعاش، لكنه قال إنه الان يريد أن يكون صريحاً مع معجبيه.

وأضاف أنه يسعى للتعافي، ليعود لإقامة الحفلات الموسيقية أمام معجبيه.

وإضطر أوزبورن لأخذ فترة راحة من جولاته الغنائية "No More Tours 2"، بسبب سوء حالته الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوزي أوزبورن يكشف إصابته بهذا المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.