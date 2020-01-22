رامي جمال يكشف عن اسم وموعد طرح البومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​رامي جمال​ عن اسم وموعد اصدار ألبومه الجديد " انا لوحدي" وهو في اول شهر شباط المقبل.

وكتب رامي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ميعادنا أول الشهر ان شاء الله".

وكان رامي قد اجرى مؤخرا عملية جراحية وعلّق عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "اللهم اني استودعتك زوجتي وابي وامي وأخوتي اللهم اني استودعتك كل ما احب اللهم ان كان يومي هذا اخر عهدي بالدنيا فتقبلني من الصالحين واقبل توبتي وان كان لي عهد بالدنيا فلطفك ورحمتك اللهم هون دعواتكم".

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