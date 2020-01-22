تراند اليوم : شاهد.. إعلامية كويتية تهاجم فنان مصري: فرحان وأنت مصور المدام بالمايوه

شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجوم شرسا على الفنان المصري محمود العسيلي، عبر موقع “إنستغرام، بسبب صورة له ولزوجته من شهر العسل.

ونشرت زوجة المطرب، أمنية عبد المنعم، وهي خبيرة تجميل، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” قبل فترة وجيزة، صورة من شهر العسل، حيث تم التقاطها من حمام السباحة في الملديف، وتظهر فيها أمنية وهي ترتدي المايوه.

وقامت الإعلامية الكويتية بنشر نفس الصورة عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة: “يا ‏حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة وإلا فلا”.‏

بينما انتقد العديد من الأشخاص ما قامت به الإعلامية الكويتية واعتبروه تدخلا في شؤون الآخرين.

