بيبي عبد المحسن: في بنات الزواج هو إنجازها.. وأنا هذا ما أتمناه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفاشينيستا الكويتية بيبي عبد المحسن، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها تنتقد من خلاله صديقتها المتزوجة والتي دائما ما تدعي لها "بإبن الحلال"، الأمر الذي أغضبها كونها لا تريد الزواج، وإنما تريد أن تكون غنية وسيدة أعمال ناجحة.

وقالت الفاشينيستا الشهيرة، في فيديو نشرته عبر سناب شات "دائما اللي تتزوج تصبغ شعرها أشقر، أتذكر صديقتي من زمان قبل 10 سنين، ما أنسى كلماتها لما أتزوجت كانت تقول يالا بيبي متى تمشي فيكي الدنيا وتتزوجين ".

وأضافت بيبي "مرة سألتها تحبين القهوة التركي ولا الفرنساوي لترد صديقتي، والله زوجي يحب التركي بس أنا أبي الفرنسية"، لتتابع مستغربة “أيش فيكي إنتي والله تعبتينا”.

وتابعت "صديقتي ذهبت لأداء العمرة وقالت لي، والله عملت عمرة ويا زوجي ودعيلتك ربنا يرزقك بابن الحلال”، لترد عليها ”أدعيلي أني أصير غنية وناجحة وأيش يعمل بيا ابن الحلال لو كانت فاشلة وقاعدة في البيت الزواج مو إنجاز ".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو ما بين معارض، معتبرين أن الزواج عامل رئيسي في الحياة، وأن الزواج الناجح يدفع الإنسان للأمام، واتفق آخرون معها بأن كل شخص لديه الحق في اختيار نقطة انطلاق يحقق منها أهدافه.

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من جخة أخرى كانت بيبي عبد المحسن، قد أبدت عن رأيها في نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، قائلة: "أنا مو أحب كيم كاردشيان بس أحب اللي سوته.. هي غيرت مفهوم الشهرة ومفهوم الماركتيج".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "كيم كارداشيان خربت مقاييس الجمال.. يعني في الماركتيج بطلة في الشهرة سوت هوس.. لكن في الجمال ما دري وجهها حلو لكن جسمها كتير وايد".

وأضافت: "أنا أحب الستايل الأجنبي الجسم الضعيف والبسيط.. هي ما شاء الله وايد مغرية زيادة عن اللزوم.. وهذا النوع من الأنوثة ما يعجبني".

وتحدثت عن شخصيتها، معلقة: "أنا غير متكلفة وما أحب ألبس المجوهرات.. ترى البرندات شي حلو أنا أنكر لكن مش كل يوم.. وأكيد ما دفع مبلغ وقدره عشان ألبس الشي مرة واحدة واقطه".