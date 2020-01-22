كندة علوش تحتفل بذكرى زفافها الثالثة على عمرو يوسف

احتفلت الممثلة السورية كندة علوش بذكرى زواجها الثالثة من عمرو يوسف بطريقة مميزة، وحكت تجربتها في الزواج منه برسالة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت كندة علوش صورة جديدة لها مع عمرو يوسف بمناسبة ذكرى زواجهما الثالثة، واحتفلت كندة بهذه المناسبة وتحدثت عن تجربتها في الزواج من عمرو يوسف لثلاث سنوات وقالت:" الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات.. الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام.. ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى".

وتابعت كندة علوش في رسالتها:"الزواج صعب جداً ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر.. اليوم بيصيروا تلت سنين بحمد ربي عالحلو والمر ويارب العمر كلو مع بعض"، وتفاعل مع احتفال كندة علوش بذكرى زواجها عدد من النجوم والجمهور والذين علقوا على طريقة احتفالها المميزة بهذه المناسبة، وكتبت لها الفنانة أصالة:" الله يحفظ محبّتكم ويحفظ قلوبكم حلوه وطاهره مُحبّه ووفيّه"، وهنأتهنا الفنانة هنا شيحة قائلة:" ربنا يخليكوا لبعض دايماً".

واحتفلت كندة علوش بزواجها من عمرو يوسف منذ 3 سنوات بحفل زفاف كبير بمدينة أسوان، قبل ان تحتفل به مرة ثانية في القاهرة، وخطفت طوال تلك الفترة الأنظار مع زوجها بسبب رومانسيتهما وظهورهما سوياً في معظم المناسبات وانجابهما مؤخراً ابنتهما الوحيدة "حياة".

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