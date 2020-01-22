شيرين سيف النصر تكشف تفاصيل عودتها للفن مجددًا

القاهرة - لايف ستايل
أكدت الفنانة شيرين سيف النصر أنها تستعد للعود إلى التمثيل موضحة أنها تلقت بعض العروض مؤخرًا ولكنها مازالت تدرسها ولم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن.وأوضحت شيرين سيف النصر، أن السيناريو هو المعيار الرئيسي والوحيد الذي يتحكم في قراراتها الفنية. وكشفت شيرين سيف النصر عن سبب غيابها عن الساحة الفنية موضحة أن وفاة والدتها أصابها بحالة نفسية سيئة ودفعها للابتعاد عن التمثيل. وكانت شيرين سيف النصر شاركت في بطولة عدة مسلسلات قبل اعتزالها منها «من الذي لا يحب فاطمة» و«اللص الذي احبه».
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