رانيا يوسف تؤكد أن "أسوار عالية" خطوة مختلفة فى السينما

كشفت الفنانة رانيا يوسف أن فيلم "أسوار عالية" سيكون خطوة مختلفة في السينما، متمنية أن يستقبله الجمهور بشكل جيد.وقالت رانيا يوسف، إن قصة الفيلم مكتوبة بشكل جيد للغاية، وتضم كثيرًا من التفاصيل الحياتية، موضحة أن دورها في الفيلم يختلف عن الأدوار التي قدمتها في كل أعمالها الماضية، لأنه دور يحمل كثيرًا من التفاصيل، مشيرة إلى أن العمل يدور فى إطار اجتماعي.

وتظهر رانيا يوسف ضمن أحداث الفيلم بدور فنانة مشهورة، وبتوالي الأحداث تتعرض لموقف تدخل بسببه السجن، وعندما تخرج تحاول أن تعيد هيبتها وكرامتها في الوسط الفنى، لكنها بسبب هذا الانتقام تخسر كل شىء حتى ابنتها تفقد حضانتها وتحاول طوال الأحداث الصمود. ويشارك في بطولة الفيلم أحمد العوضى، ورانيا البحيري، وندى بهجت، ومحمد عطية، وتأليف أمل عفيفي، إخراج هشام العيسوي.

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