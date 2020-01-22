شكرا لقرائتكم خبر عن "لمبة" أغنية جديدة لـ مصطفى قمر من كلمات محمد جمعة وتوزيع حميد الشاعري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفي قمر من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "لمبة"، من كلمات محمد جمعة، وألحانه، وتوزيع الموسيقي حميد الشاعري، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب، حسبما أكد الشاعر محمد جمعة لـ"الخليج 365".

وضم ألبوم مصطفى قمر الأخير 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب " كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، " ضحكت ليا " كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.. وغيرهما.

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من ناحية أخرى يشارك قمر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

طرح مصطفي قمر مؤخراً أحدث أغانيه "ضحكت ليا " على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرح مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

الشاعر محمد جمعة قدم العديد من الأغاني الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم تامر حسني، وأصالة، وكارول سماحة، واليسا، وحميد الشاعري، وحمادة هلال، ومحمد رحيم، وصابر الرباعي، ونانسي عجرم..وفريق مسار اجباري .