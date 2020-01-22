عبير صبري تتألق بإطلالة جديدة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 08:53 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية عبير صبرى متابعيها بصورة جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على إنستغرام. وظهرت صبري بإطلالة صيفية مرتدية فستانًا مشجرًا طويلا، ووضعت مكياجا هادئا وبسيطا، وتسريحة شعر ناعمة من خلال إسدال شعرها على كتفيها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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