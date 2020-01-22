كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 08:53 صباحاً - تعرض الفنان المصري، خالد النبوي، لأزمة قلبية صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وفي التفاصيل، فقد تم نقل خالد النبوي إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، صباح الثلاثاء، حيث تم اكتشاف تعرضه لأزمة قلبية، وتم إجراء قسطرة من أجل إسعافه، وبعدها تحسنت حالته.
وقد أكد الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساو، في مداخلة هاتفية، أن الفنان خالد النبوي خضع لعملية قسطرة وانه بخير الان.
وكانت زوجة الفنان المصري قد أثارت قلق محبيه، بعدما دونت عبر حسابها على “فيسبوك” قائلة “خالد تعبان قوي.. واتنقل المستشفى.. أرجوكوا ادعوله”، وهو ما زاد من قلق الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النبوي يتعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات حالته الصحية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.