شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح كليب جديد بعنوان «حياتي مش تمام» في عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب رامي صبري من تصوير كليب جديد، بعنوان"حياتي مش تمام" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموسيقي ومكس وماستر جلال الحمداوي، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الحب المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرح رامي صبري أغنية جديدة، فيديو كليب من ألبومه الجديد تحت عنوان "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامي صبري مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

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كما أعلن رامي احياءه حفلا غنائيا، في مدينة جدة بالسعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة المقبل 24 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال حفله العديد من أغنياته الرومانسية والدرامية بالإضافة إلى أغاني البومه الأخير "فارق معاك".

وأعلن أيضا المطرب رامي صبري، مؤخرا فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان "نجم العرب" لعام 2019، وكتب تعليقا على صورة عبر حسابه الشخصى بـ"إنستجرام": فزت بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان نجم العرب 2019، وذلك من خلال التصويت من الوطن العربى فقط.

وانتقد المطرب رامى صبرى الجمهور والذوق العام؛ بسبب استماعهم للمهرجانات الشعبية، حتى أنها أصبحت تتصدر محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعى.وتابع: "يعنى يا ريت الجمهور يقدر المجهود والشغل المحترم اللي احنا بنعمله، ومينفعش الترند يبقي مهرجانات.. عيب".