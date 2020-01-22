أول تعليق لمحمد إمام بعد العرض الخاص لـ "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من العرض الخاص لفيلمه الجديد "لص بغداد".

وكتب إمام: "من العرض الخاص لفيلم لص بغداد، سعيد جداً بردود الأفعال الاولى للفيلم، ومتحمس جداً أسمع رأيكم أنتم، الفيلم موجود حالياً في كل سينمات مصر ومن الأسبوع القادم في سينمات الخليج و الوطن العربي، واللي جاي ماجاش زيه".

وأقيم مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم صناع العمل، وذلك بإحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.

Advertisements

وكان بين الحضور الفنان محمد إمام، الفنانة ياسمين رئيس، المخرج هادي الباجوري، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان علي ربيع، الفنان محمد أنور.

كما شهد العرض حضور "المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام، وزوجته الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، أوس أوس، مصطفى خاطر، هنا شيحة، محمود كامل، مصطفى هريدي، وسوزان نجم الدين".

ويدور فيلم "لص بغداد" حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجي فيلمز، بطولة محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن.