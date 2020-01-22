محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من العرض الخاص لفيلمه الجديد "لص بغداد".
وكتب إمام: "من العرض الخاص لفيلم لص بغداد، سعيد جداً بردود الأفعال الاولى للفيلم، ومتحمس جداً أسمع رأيكم أنتم، الفيلم موجود حالياً في كل سينمات مصر ومن الأسبوع القادم في سينمات الخليج و الوطن العربي، واللي جاي ماجاش زيه".
وأقيم مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم صناع العمل، وذلك بإحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.
وكان بين الحضور الفنان محمد إمام، الفنانة ياسمين رئيس، المخرج هادي الباجوري، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان علي ربيع، الفنان محمد أنور.
كما شهد العرض حضور "المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام، وزوجته الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، أوس أوس، مصطفى خاطر، هنا شيحة، محمود كامل، مصطفى هريدي، وسوزان نجم الدين".
ويدور فيلم "لص بغداد" حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجي فيلمز، بطولة محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لمحمد إمام بعد العرض الخاص لـ "لص بغداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.