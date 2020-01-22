زينة تنشر فيديو من كواليس "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة زينة فيديو من كواليس فيلم الفلوس، عبر حسابها على "إنستجرام".

وكشف الفيديو عن عدد من المواقف التي جمعت زينة ببطل الفيلم تامر حسني، ومحمد سلام.

وعلقت: "كواليس الفلوس". ويواصل فيلم الفلوس تحقيق نجاحا كبيرا منذ عرضه نهاية الشهر الماضي، إذ حقق أكثر من 30 مليون جنيه في أقل من شهر.

فيلم الفلوس قصة وبطولة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.