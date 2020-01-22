فيديو| أسما شريف تشوق جمهورها: "طلقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تؤدي بعض المشاهد التمثيلية، التي تتعرض فيها للعنف.

وعلقت أسما شريف منير على الفيديو قائلة: "طلقني.. قريبا، من إخراج مينو نبيل".‏

وانتهت أسما، مؤخرا، من تقديم أولى تجاربها الإعلامية، خلال برنامج "أنا وبنتي" مع والدها شريف منير.