فيديو| أسما شريف تشوق جمهورها: "طلقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تؤدي بعض المشاهد التمثيلية، التي تتعرض فيها للعنف.
وعلقت أسما شريف منير على الفيديو قائلة: "طلقني.. قريبا، من إخراج مينو نبيل".
وانتهت أسما، مؤخرا، من تقديم أولى تجاربها الإعلامية، خلال برنامج "أنا وبنتي" مع والدها شريف منير.
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