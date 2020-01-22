تامر حسني يزيح الستار عن أولى أغاني ألبومه الجديد في 2020

كشفت مصادر مقربة من النجم تامر حسني، عن أولى أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل أسم إنت لوحدك، ولم يتسقر حتي الآن على أسم الألبوم الجديد. ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم قريبًا، وهناك بعض الترجيحات على أنه سيتم طرحه في عيد الحب بشهر فبراير المقبل. ومن ناحية آخرى يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم مش أنا، والمقرر طرحه في عام 2020 الجاري، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، أسما سليمان. صور .. كواليس فيلم مش أنا Advertisements

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