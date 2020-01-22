إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

الأربعاء 22 يناير 2020

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي عن اختيار الفنانة المصرية الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ يونيو المقبل، وذلك نظرا لمكانتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية كممثلة ومنتجة لعبت أدوار البطولة فى أكثر من ٩٠ فيلما سينمائيا، و ٧٦ مسلسلا تليفزيوني، و١٩ مسرحية.



ومن جانبها أعربت الفنانة إلهام شاهين عن ترحيبها بالرئاسة الشرفية للمهرجان بشكل خاص، واعتزازها بالمهرجانات السينمائية المصرية بشكل عام باعتبارها جسرا للتواصل بين السينمائيين المصريين والعرب وسينما العالم.

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بينما قال الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان إن "شرم الشيخ السينمائى" يسعى إلى فتح الباب أمام السينما بشكل عام والسينما المستقلة وسينما الشباب سواء من خلال المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة أو القصيرة أو التسجيلية، وذلك في مدينة شرم الشيخ التى تعد أحد أهم المقاصد السياحية فى مصر، معربا عن سعادته لموافقة النجمة إلهام شاهين على الرئاسة الشرفية للمهرجان، كما وجه الشكر إلى وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم، واللجنة العليا للمهرجانات لموافقتهم على الدورة الرابعة للمهرجان. كما أكد زايدة أهمية الدعم الذى يقدمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للفعاليات الثقافية فى المحافظة.

يشار إلى أن الدورة الرابعة للمهرجان سوف تكرم النجم الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان. وينظم المهرجان مؤسسة نون للثقافة والفنون التى أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبى، والمخرج الكبير داود عبد السيد، والناقدة الدكتورة ماجدة واصف، والناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والكاتب الصحفى جمال زايدة، والناقدة ماجدة موريس.