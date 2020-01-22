شكرا لقرائتكم خبر عن " عيب عليك " أغنية هيد ألبوم مجد القاسم الجديد.. بتوقيع الشاعر محمد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مجد القاسم مع الشاعر الغنائي محمد حامد لأول مرة، في أغنية يتضمنها ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم "عيب عليك"والتي تعتبر الأغنية الرئيسية للألبوم، من ألحان عمرو فوزي، وتوزيع الموسيقي عدى فكري، ومن المقررأن يتم طرح تصويرها خلال الأيام المقبلة في بيروت على أن يتم طرح مع الألبوم على يوتيوب، حسبما أكد الشاعر محمد جمعة لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى انتهى مجد من تصوير أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "يا عسل " يقدم "مجد "في هذه الأغنية لونا جديدا عليه في الغناء، الأغنية من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد تم التصوير بمنطقة ادرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ تحت إدارة المخرج ومدير التصوير دكتور ميدو بارون.

يتعاون مجد فى هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن مجد على نجاح الألبوم، خاصة أنه يقدم فيها مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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وأحيا مجد مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة، فى أحد النوادى الكبرى بالدقى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها: "من هنا بدأ الهوى" و"غمض عينك" و"كلمتك" و"قالوا البعيد عن القلب"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب الأغنية الوطنية "مصر العظيمة"، من كلمات الشاعر السعودي عبد الله العصيمي، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري، ومن كلمات الأغنية التي تقول: مصر الحياة.. مصر التاريخ.. مصر العظيمة.. فيها الرجال.. زي الجبال.. قوة وعزيمة. يا أيها السادة الكرام. مصر المحبة والسلام.. وع الدوام الى الأمام.. ولا أي حاجه تهزها.. كبيره اسما والمقام.