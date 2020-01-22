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القضاء الفرنسي يحيل سعد لمجرد إلى الجنايات بتهمة الاغتصاب
الأربعاء 22 يناير 2020
قررت غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، إحالة النجم المغربي سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.
وقال موقع "لو باريزيان" الفرنسي إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة صاحب أغنية "لمعلم" إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاما) قوله "نحن راضون عن هذا القرار. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. ووجدت أن الاغتصاب يعتبر جريمة ومحكمة الجنايات هي المتخصصة في قضايا مماثلة".
وكان القضاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر 2016، بعد أن اتهمته بريول بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة.
وبعد قضائه فترة في السجن وإطلاق سراحه بشكل مؤقت مع إخضاعه للمراقبة في فرنسا، عاد سعد لمجرد، خلال الأيام الماضية، لإحياء حفلات، شهدت حضورا جماهيريا غفيرا.
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